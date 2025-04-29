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Квителашвили ответил, захотел бы он поехать на отборочный олимпийский турнир в Пекине

Квителашвили ответил, захотел бы он поехать на отборочный олимпийский турнир в Пекине
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Грузинский фигурист призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили, ответил, захотел бы он поехать на отборочный олимпийский турнир в Пекине.

«Как прошёл командный чемпионат мира? Тяжело. В каждом интервью говорю, что тяжело: когда уже не в спорте и занят совсем другими делами, трудно восстанавливаться и возвращаться. Но я постарался сделать максимум.

Как украшали командную зону? Мы всей командой решали это всё, у нас был общий чат, где мы решали, как всё сделать. Настя Губанова сделала флаг, каждый человек клеил на него камни, на него потратили много времени. Так готовились к этому турниру. После него флаг забрали себе.

Захотелось ли поехать в Пекин подтверждать вторую квоту? Это нужно готовиться, пропускать всю свою работу, делать акцент больше в спорт, постоянно на тренировках присутствовать, новые программы ставить. А это в какой-то степени мне уже не так интересно. Я в спорте уже накатался, и просто ехать как турист уже не хочется. Мне больше нравится тренировать, выступать в шоу, больше в эту сторону уже тянет», — передает слова Квителашвили корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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