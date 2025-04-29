Двоеглазова рассказала, что хотела бы исполнить четверной флип в следующем сезоне

Двукратный серебряный призёр первенства России среди юниоров Алиса Двоеглазова рассказала о намерении исполнить четверной флип в сезоне-2025/2026. Она стала второй в финале юниорского Гран-при России — 2024/2025 с результатом 229,06 балла.

«Это выступление действительно отличалось, чуть было волнующе, потому что прямой эфир.

Будет ли подготовка к следующему сезону как-то отличаться? Очень надеюсь и верю в четверной флип на соревнованиях, хотелось бы его исполнить на официальном уровне с четверным лутцем в одной программе. В моём возрасте важно правильно подойти к сезону, правильно распределить нагрузку.

Я бы отдала «Оскар» по итогам сезона каждому фигуристу, потому что это безумный труд», — передает слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.