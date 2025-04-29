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Гуменник рассказал о работе над короткой программой на олимпийский сезон с Глейхенгаузом

Гуменник рассказал о работе над короткой программой на олимпийский сезон с Глейхенгаузом
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Многократный призёр чемпионатов России фигурист Пётр Гуменник рассказал о работе над короткой программой на олимпийский сезон с заслуженным тренером России Даниилом Глейхенгаузом, работающим в штабе Этери Тутберидзе.

«Поговорили с Даниилом Глейхенгаузом о постановке программы на следующий сезон, это будет короткая программа. Пока ещё не начали работу, сейчас катаем шоу, времени нет. Как только закончим тур, начнём. Конкретной идеи нет. Несколько раз тему выбирала Вероника Анатольевна Дайнеко, несколько раз уже я. Впереди очень важный сезон, и я прислушаюсь ко всем, в первую очередь — к постановщику, он видит картину программы целиком, только у него может быть вся картина программы, основная надежда на него.

Хотелось бы откатать что-то на итальянскую тему? Это идея. Почему-то подумал не про Олимпиаду, а про мемы с нейроживотными. Любимый не буду говорить, опасно», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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