Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Урманов ответил, выступил бы он в дуэте с Загитовой в ледовом шоу

Алексей Урманов ответил, выступил бы он в дуэте с Загитовой в ледовом шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший фигурист олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании Алексей Урманов ответил на вопрос о возможном участии в ледовом шоу в паре с Алиной Загитовой.

«Нет, мне это уже неинтересно. Моё фигурное катание и даже выступления в шоу закончились. Сейчас время моих учеников», — приводит слова Урманова «РИА Новости Спорт».

Урманов завершил карьеру в 1999 году, после чего стал работать тренером в Санкт-Петербурге. В 2015 году переехал в Сочи, где стал старшим тренером центра фигурного катания. Под его руководством Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в Сочи-2014, Сергей Воронов, Денис Васильев, Анастасия Губанова завоевали медали чемпионатов Европы. В данный момент под руководством Урманова тренируется серебряный призёр чемпионата мира 2025 года казахстанец Михаил Шайдоров.

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и чемпионка мира.

Материалы по теме
Загитова, Медведева, Туктамышева, Семененко выступят в Петербурге на шоу Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android