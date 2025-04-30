Алексей Урманов ответил, выступил бы он в дуэте с Загитовой в ледовом шоу

Бывший фигурист олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании Алексей Урманов ответил на вопрос о возможном участии в ледовом шоу в паре с Алиной Загитовой.

«Нет, мне это уже неинтересно. Моё фигурное катание и даже выступления в шоу закончились. Сейчас время моих учеников», — приводит слова Урманова «РИА Новости Спорт».

Урманов завершил карьеру в 1999 году, после чего стал работать тренером в Санкт-Петербурге. В 2015 году переехал в Сочи, где стал старшим тренером центра фигурного катания. Под его руководством Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в Сочи-2014, Сергей Воронов, Денис Васильев, Анастасия Губанова завоевали медали чемпионатов Европы. В данный момент под руководством Урманова тренируется серебряный призёр чемпионата мира 2025 года казахстанец Михаил Шайдоров.

22-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и чемпионка мира.