Денкова и Ставиский поставили произвольную программу Бойковой и Козловскому

Стали известны постановщики произвольной программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на сезон-2025/2026. Ими оказались Албена Денкова и Максим Ставиский.

«Были безумно рады и вдохновлены работой над новой произвольной программой с прекрасными постановщиками, а в недалёком прошлом интереснейшими фигуристами – Албеной Денковой и Максимом Стависким!» — написала Бойкова в социальных сетях.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).