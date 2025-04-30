Загитова выложила ролик с танцами под песню Инстасамки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила ролик под отрывок из песни исполнительницы Инстасамки – Boss. На ролике фигуристка танцует и подпевает под следующие строчки: «Хватит говорить со мною, будто ты мой босс. Большая тётя в индустрии, ты ещё не дорос. Я надену стрипы-тройки и устрою разнос». Весь ролик сопровождается надписью «фу, какая костлявая».

«Не удержалась», – написала сама Алина в публикации.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.