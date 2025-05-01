Валиева: когда Россия вновь сталкивается с вызовами, память о 9 мая становится ориентиром

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева опубликовала пост, посвящённый предстоящему празднику 9 мая.

«9 мая – огромный праздник для всей нашей страны. В этот день мы традиционно вспоминаем подвиги героев ВОВ, ведь это настоящий пример мужества и любви к Родине. А сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами, память о победителях становится главным ориентиром.

И глава государства поддерживает эту позицию. Президент пообщался с участниками марафона «Знание. Первые», где отметил, что именно историческая правда объединяет народ и формирует его будущее, и с этим трудно не согласиться. Эта встреча показала, что молодое поколение России – это патриоты, готовые беречь историю и работать только на благо страны!» – написала Валиева на личной странице в социальных сетях.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет в конце декабря 2025 года, тренироваться — с октября того же года. При этом с одобрения ВАДА Валиева участвует в некоторых ледовых шоу.