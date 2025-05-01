Туктамышева — о том, что не выступила на Олимпиаде: я всё равно востребованная спортсменка

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о том, что за свою спортивную карьеру так ни разу и не выступила на Олимпийских играх. Спортсменка не смогла отобраться на трое Игр — в Сочи, Южной Корее и Пекине.

«Я пыталась несколько раз, но потом уже поняла, что, видимо, не суждено мне съездить на Олимпиаду. Но это губительная мысль — каждый раз думать о том, что было бы, если бы я сделала по другому, или что же нужно было поменять. Эта тема очень давнишняя, я к ней спокойно отношусь. Никто не знает, как сложилось бы, если бы я поехала в Сочи или в Южную Корею. Я с этой мыслью свыклась, живу тем, что у меня есть. Я всё равно считаюсь достаточно востребованной спортсменкой. Я считаю, это не просто так, значит, что-то во мне есть. Значит, не только олимпийское золото или медали — обязательный атрибут популярности в шоу», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Напомним, Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году.