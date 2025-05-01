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Фигурист Артющенко вернулся к бывшей партнёрше. Их дуэт с Шанаевой распался

Фигурист Артющенко вернулся к бывшей партнёрше. Их дуэт с Шанаевой распался
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Фигуристы Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко, выигравшие в прошедшем сезоне главный старт среди юниоров — первенство России, снова стали в пару. Танцевальный дуэт распался месяц назад из-за личных разногласий между партнёрами. Позднее Григорьева пробовалась в паре с Борисом Фроловым, а Артющенко — с серебряным призёром чемпионата России Елизаветой Шанаевой. Сообщалось, что последние уже скатались и готовятся к следующему сезону, но Евгений неожиданно принял решение сойтись с бывшей партнёршей.

«Да, мы катаемся с Васей. С Лизой мы пробовались. Понимаю, что дал ей ложную надежду, за что приношу свои извинения. Лиза отличный спортсмен и хороший человек. Я искренне желаю ей только удачи», — приводит слова Артющенко «Матч ТВ».

Ради тренировок с Артющенко Шанаева ушла из группы заслуженного тренера России Александра Жулина. Шанаева пропустила сезон-2024/2025 из-за отсутствия партнёра. Последний раз она выходила на лёд в сезоне-2023/2024, в котором каталась вместе с Павлом Дроздом.

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