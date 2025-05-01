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Дина Аверина: была мысль научиться кататься ещё лучше и идти с Соловьёвым в спорт

Дина Аверина: была мысль научиться кататься ещё лучше и идти с Соловьёвым в спорт
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что её посещали мысли о том, чтобы научиться кататься лучше и вернуться в профессиональный спорт, в фигурное катание, вместе со своим партнёром по «Ледниковому периоду» и будущим мужем олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях бывшим танцором на льду Дмитрием Соловьёвым.

«Дима собирался рассказать о своих чувствах мне уже после проекта. Но не выдержал – признался за два проката до завершения. Я тоже хотела сказать, не дожидаясь окончания выступлений, – в этом плане, как я шучу, у нас один мозг на двоих, – но боялась, что могу этим сбить настрой, заряженность на результат.

Я скучаю по эмоциям от «Ледникового периода». Была даже шальная мысль: может быть, мне научиться кататься ещё лучше и идти с Димой в спорт, по которому он до сих пор скучает. Но быстро поняла, что на это нужно очень много времени, которого у нас уже просто нет», – приводит слова Авериной «RT на русском».

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