Тренер Шайдорова Урманов ответил, ощущал ли он негатив от иностранцев на ЧМ в Бостоне

Бывший фигурист олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании россиянин Алексей Урманов ответил, ощущал ли он негатив от иностранцев на прошедшем чемпионате мира — 2025 в Бостоне. В данный момент под руководством Урманова тренируется вице-чемпион этого мирового первенства казахстанец Михаил Шайдоров. Они совместно работают в российском Сочи.

– На последнем чемпионате мира вы ощущали какой-то негатив со стороны зарубежных коллег?

– Никакого! Даже со стороны украинских тренеров, — приводит слова Урманова «РИА Новости Спорт».

Тренер также рассказал, как его не выпустили за границу со своим учеником из-за нынешней политической ситуации.

«Два года назад в период мобилизации меня как офицера запаса просто не выпустили из России на финской границе. Планировал отправиться на Finlandia Trophy в Эспоо привычным маршрутом из Санкт-Петербурга. У меня была виза, но возник такой вот форс-мажор. Пришлось ночью звонить Станиславу Шайдорову (папе Михаила. — Прим. «Чемпионата») и вызывать его из Сочи в Санкт-Петербург», — сказал Урманов.