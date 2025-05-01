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Призёры Олимпийских игр Майя и Алекс Шибутани объявили о возобновлении спортивной карьеры

Призёры Олимпийских игр Майя и Алекс Шибутани объявили о возобновлении спортивной карьеры
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Двукратные олимпийские призёры американские танцоры Майя и Алекс Шибутани объявили о возобновлении спортивной карьеры. Они планируют соревноваться в предстоящем олимпийском сезоне-2025/2026 под руководством тренеров Марины Зуевой и Массимо Скали.

«Эти последние семь лет бросили нам вызов и вдохновили нас так, как мы никогда не ожидали. Я так счастлива и благодарна за то, что здорова и в состоянии принять решение вернуться к спорту, который я люблю, таким образом», — приводит слова Майи usfigureskating.

«Наш опыт и новые навыки, которые мы развили в свободное от соревнований время, принесли нам разные точки зрения и создали некоторые захватывающие новые возможности. Мы не принимаем ничего из этого как должное. Мы действительно наслаждаемся процессом и с нетерпением ждём возможности снова выступить и соревноваться вместе», — сказал Алекс.

Официальный аккаунт сборной США по фигурному катанию отреагировал на эту новость в своих социальных сетях следующим образом: «Они являются сильными послами спорта, как на льду, так и за его пределами. Их возвращение добавляет волнения вокруг команды США после очень успешного года и делает команду сильнее, когда мы смотрим на олимпийский сезон».

Ранее о возвращении в спорт объявил олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду Гийом Сизерон.

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