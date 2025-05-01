Супруги Игнатовы показали милые фотографии со своего отдыха в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала фото со своим мужем Макаром Игнатовым из совместного отдыха в Дубае. Соответствующее фото спортсменка выложила в социальных сетях.

Фото: Личный архив Игнатовой

Фото: Личный архив Игнатовой

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. В январе текущего года появились слухи о беременности девушки.

Игнатовы объявили о радостном событии на турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» — 2025. В конце выступления под песню «Холодно не будет» Александра расстегнула пиджак, объявив о беременности. На экране также появилось видео УЗИ. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.