С сайта Первого канала исчезли записи турниров сезона-2024/2025. Остались влоги Загитовой

С сайта Первого канала исчезли записи большинства турниров прошедшего сезона-2024/2025. При попытке посмотреть записи выступлений фигуристов, например, с чемпионата России в Омске или финала Гран-при России в Магнитогорске, на экране появляется сообщение от службы поддержки: «Закончились права на показ этого видео или у вас включён vpn».

Отметим, что при этом в полном составе остались влоги с турниров, которые вела олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Также исчез официальный канал на Rutube, который транслировал все взрослые соревнования одновременно с сайтом. При этом на сайте Первого канала остались записи всех юниорских сайтов, которые изначально не показывали на Rutube.

Напомним, Первый канал является обладателем эксклюзивных прав на трансляцию соревнований и показ иного контента с фигуристами. Причины подобных удалений видео и блокировок канала на данный момент неизвестны.