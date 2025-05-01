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Валерия Лукашова находится на просмотре в группе Светланы Соколовской

Валерия Лукашова находится на просмотре в группе Светланы Соколовской
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13-летняя фигуристка Валерия Лукашова находится на просмотре у заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Решение о её будущем ещё не принято. Об этом сообщают «РИА Новости».

Ранее Лукашова покинула группу Этери Тутберидзе, где тренировалась с 2023-го. В этом году спортсменка стала седьмой на первенстве России среди юниоров.

Напомним, недавно группа Светланы Соколовской переехала во дворец олимпийской чемпионки Татьяны Навки, где отныне и проходят все тренировки. Сейчас в штабе Соколовской занимаются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Георгий Федотов и Софья Важнова.

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