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Евгений Плющенко назвал любимых фигуристов, не упомянув никого из своих учеников

Евгений Плющенко назвал любимых фигуристов, не упомянув никого из своих учеников
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, назвал своих любимых фигуристов в истории фигурного катания. При этом спортсмен не упомянул ни одного из своих учеников, отметив, что всё же «порой» ими восхищается.

«Кстати, список большой — легенды и один действующий! Ханю, Фернандес, Петренко, Малинин, Сихарулидзе и Бережная, Моир и Вирту, Навка и Костомаров, Траньков и Волосожар, Савченко, Костнер, Липницкая, Сотникова, Асада, Слуцкая, Трусова, Щербакова. Есть ещё и мои ученики, которыми я порой восхищаюсь!» — написал Плющенко.

Ранее от Плющенко ушла его многолетняя ученица, серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва. Теперь она будет тренироваться в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина.

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