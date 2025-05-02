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«Я там мысленно отдыхаю». Загитова ответила, где хотела бы жить, если бы не Москва

«Я там мысленно отдыхаю». Загитова ответила, где хотела бы жить, если бы не Москва
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила, в каком бы городе хотела жить, если бы не Москва. Напомним, Загитова родилась в Ижевске, но ещё в детстве переехала в Москву для тренировок в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

— В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне…
 — Интересно посмотреть на достопримечательности других городов, но я всё равно всегда буду возвращаться в Москву. Здесь всё прекрасно!

— Если не Москва, то…
— Я много езжу с гастролями по городам страны и могу сказать, что там я мысленно отдыхаю. Там ловишь спокойствие и равновесие. Мне, например, очень нравится Казань. Так что если бы не Москва, то я бы переехала туда. С каждым моим приездом Казань становится всё лучше и лучше, — приводит слова Загитовой «Москвич Mag».

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах.

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