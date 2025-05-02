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«Моё отношение к Трусовой? Шикарное!» Плющенко ответил на вопросы подписчиков

«Моё отношение к Трусовой? Шикарное!» Плющенко ответил на вопросы подписчиков
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопросы подписчиков на личной странице в социальных сетях.

– Кто будет злой королевой в «Белоснежке»?
– Одна из моих любимых фигуристок! (Плющенко добавил фото Анны Щербаковой. – Прим. «Чемпионата»)

– Какое ваше отношение к Александре Трусовой?
– Шикарное!

– Вы верите, что Макару Игнатову по силам сделать пять квадов в произвольной?
– Вне всяких сомнений!

– Как вы думаете, есть ли реальные соперники у Ильи Малинина на ОИ-2026?
– Если не будет совершать ошибки – соперников нет! Главное, их не совершать. И, конечно, здоровья Илье!

– Главная цель для ваших спортсменов на следующий сезон?
– Сделать свою работу до конца правильно! Верить в себя и свои силы! – написал Плющенко.

Несколько недель назад от Плющенко ушла его многолетняя ученица, серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва. Теперь она будет тренироваться в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина.

Ранее Плющенко назвал своих любимых фигуристов.

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