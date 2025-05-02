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Плющенко — о Ягудине: один из лучших одиночников в истории! С ним была сложная борьба

Плющенко — о Ягудине: один из лучших одиночников в истории! С ним была сложная борьба
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, высказался о своём заклятом сопернике олимпийском чемпионе 2002 года Алексее Ягудине.

«Один из лучших мужчин-одиночников в истории! С ним у нас была сложная и интересная борьба», – написал Плющенко.

Ранее Плющенко назвал своих любимых фигуристов. Также он высказался о Александре Трусовой и ответил, сможет ли что-то поменять Малинину золото Олимпийских игр в Милане.

Несколько недель назад от Плющенко ушла его многолетняя ученица, серебряный призёр чемпионата России – 2024 Софья Муравьёва. Теперь она будет тренироваться в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина.

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