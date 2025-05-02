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«Такой формат в России ещё никто не делал». Загитова — о своём будущем шоу «Ассоль»

«Такой формат в России ещё никто не делал». Загитова — о своём будущем шоу «Ассоль»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова рассказала новые подробности о своём ледовом шоу — рок-мюзикле на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

«Сейчас я полностью погружена в создание рок-мюзикла на льду «Ассоль», где выступаю не только артистом, но и продюсером. Такой формат в России ещё никто не делал. Мы соединим на ледовой арене несколько видов искусств: фигурное катание, воздушную гимнастику, поэзию и, безусловно, рок-музыку — у нас будет петь живая рок-группа.

Премьера состоится в Петербурге. Город выбран не случайно: «Ассоль» — это мюзикл по мотивам «Алых парусов», а по изначальной задумке Грина, действие романа должно было происходить в Петрограде. Это позже у него возникла вымышленная прибрежная деревушка Каперна», — приводит слова Загитовой «Москвич Mag».

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