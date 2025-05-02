«Будет номером один». Нугуманова оценила перспективы Костылевой на Олимпиаде

Бывшая российская фигуристка Елизавета Нугуманова оценила перспективы Елены Костылевой, с которой она работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, по поводу выступлений в следующем сезоне-2025/2026 на международных соревнованиях. Нугуманова также высказалась о возможности Костылевой поехать на Олимпиаду.

«Перспективы Лены на Олимпиаде? Не хочется сглазить, но я надеюсь, что эта девочка будет на высоте. Я надеюсь, что в следующем сезоне вернут юниоров, что в следующем сезоне уже что-то разрешится. И я верю, что наша Лена будет номером один в женском фигурном катании. В следующем сезоне она должна разорвать», — приводит слова Нугумановой «КП Спорт».

Костылева начала работу с Плющенко в конце прошлого сезона, ранее спортсменка занималась у Этери Тутберидзе, в ЦСКА, а также в «Москвиче» и в «Армии фигурного катания».