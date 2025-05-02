Нугуманова — о Костылевой: нигде не работают столько, сколько она. Даже у Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о тренировках Елены Костылевой, с которой она работает в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

«Сейчас работаем над новыми программами, до этого работали над старыми, над вращениями. У Лены получается четверной риттбергер, тренируем его. Она не то что удивляет, я в жизни не видела такой работоспособной девочки! Мне кажется, никто в мире не работает столько, сколько она. Столько часов тренировок нет ни у кого. Даже, думаю, у Этери Георгиевны Тутберидзе», — приводит слова Нугумановой «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Елена, кроме победы на Первенстве России, записала в свой актив победу в финале Гран-при России среди юниоров, а также золото и серебро этапов ГП.