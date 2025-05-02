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Никита Михайлов поставил новую программу на сезон-2025/2026 Марку Кондратюку

Никита Михайлов поставил новую программу на сезон-2025/2026 Марку Кондратюку
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Хореограф Никита Михайлов, работающий в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поставил новую программу на предстоящий сезон-2025/2026 чемпиону России, Европы и бронзовому призёру Олимпийских игр в командных соревнованиях Марку Кондратюку. Соответствующий пост был опубликован на странице команды Светланы Соколовской в социальных сетях. В этой команде занимается Марк. Какая из программ — короткая или произвольная — была поставлена, пока не сообщается.

«Дорога в тысячу ли начинается с одного шага» (с) Лао-цзы. Первый шаг к сезону-2025/2026 сделан, программа поставлена», — подписано изображение.

Фото: Личный архив команды Соколовской

Напомним, недавно группа Светланы Соколовской переехала во дворец олимпийской чемпионки Татьяны Навки, где отныне и проходят все тренировки.

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