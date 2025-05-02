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«Я этим не занимаюсь». Роднина — о том, что фильм о ней провалился в кинотеатрах

«Я этим не занимаюсь». Роднина — о том, что фильм о ней провалился в кинотеатрах
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала появившуюся недавно информацию, что посвящённый ей фильм «Роднина», премьера которого состоялась в марте, с треском провалился в кинотеатрах.

«Не знаю, [почему нет интереса]. Я этим не занимаюсь и не интересуюсь. Что-то, наверное, есть [в ленте, что не вызывает интереса]. Занимается этим тот, кто прокатывает фильм, тот, кто создавал фильм», — приводит слова Родниной «Абзац».

Ранее портал ForPost выпустил материал, в котором сообщил, что кинолента «Роднина» с бюджетом в 425 млн государственных рублей за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 млн рублей.

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