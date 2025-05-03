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Евгения Тарасова выложила загадочную фотографию, вызвавшую споры о её новом статусе

Евгения Тарасова выложила загадочную фотографию, вызвавшую споры о её новом статусе
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, выложила загадочную фотографию. Она сообщила, что хочет активнее вести свои социальные сети.

«Ну вот, хочу начать активнее вести соцсети. Буду стараться чаще выкладывать «сториз» и делиться с вами повседневной жизнью. Но и буду ждать от вас ответной реакции. Я буду проводить опрос, попозже, чтобы вам было бы интереснее узнать. И, конечно, жду от вас поддержку», – подписала Тарасова публикацию.

Фото: Личный архив Тарасовой

При этом в комментариях к её публикации начались споры о возможном новом статусе девушки. Некоторые подписчики считают, что она может быть беременна.

Ранее Тарасова снялась со всех шоу, в которых должна была принимать участие с Морозовым.

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