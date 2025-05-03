«Два новых образа». Фигурист Савосин анонсировал свои программы на следующий сезон

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин высказался о постановках своих программ к следующему сезону-2025/2026. Российский фигурист сообщил, что и в короткой, и в произвольной зрителей ожидают два новых образа.

«Николай Шелякин поставил мне короткую программу, произвольную поставил Егор Мурашов. Появлюсь в новом образе, даже, я думаю, что в двух новых образах. Я думаю, что должно быть интересно. Обе идеи мои, хореографы вместе с тренерским штабом их поддержали», — приводит слова Савосина ТАСС.

В текущем сезоне 25‑летний Савосин стал вторым и четвёртым на этапах серии Гран‑при России, а также занял 10-е место на чемпионате страны в Красноярске. Фигурист из‑за болезни снялся с произвольной программы в финале Гран‑при России.