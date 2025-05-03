Денкова и Ставиский поставили программы на новый сезон Мухортовой/Евгеньеву

Стали известны постановщики новых программ на следующий сезон-2025/2026 парников Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. Ими оказались чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский. Также с постановками помогал тренер пары Алексей Тихонов.

Фото: Личный архив Мухортовой

«Мы с Димой хотим выразить огромную благодарность Албене Денковой, Максиму Ставискому и Алексею Тихонову за то, что предлагали свои идеи и помогли воплотить наши в жизнь! Программы получились контрастными, интересными и вдохновляющими. Теперь мы будем вживаться в новые образы и работать над качеством, чтобы передать всё задуманное», — написала Мухортова на личной странице в социальных сетях.