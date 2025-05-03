Спортсмены Тутберидзе показали, как проводят время на экскурсии в Казахстане

Спортсмены из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе показали, как проводят время в Туркестане (Казахстан). Команда покажет там последнее шоу в туре Тутберидзе. Между выступлениями фигуристы посетили экскурсию по основным достопримечательностям и ресторанам местной кухни.

Среди фигуристов на видео заметны чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионки России Аделия Петросян и Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Даниил Самсонов, Морис Квителашвили. Также специально для выступления в Казахстане была приглашена бывшая ученица Тутберидзе, вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева.