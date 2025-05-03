Фото: Алёна Косторная и Георгий Куница проводят гендер-пати

Чемпионка Европы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, проводят гендер-пати. Гости фигуристов стали делиться кадрами на своих страницах в соцсетях.

В частности, заметен стенд, на котором приглашённые делали ставки, кто родится у пары — мальчик или девочка. Алёна Косторная проголосовали за мальчика, Георгий Куница — за девочку.

Фото: Личный архив Лапушкина и Шуковского

Фото: Личный архив Лапушкина и Шуковского

Фото: Личный архив Лапушкина и Шуковского

Ранее Алёна Косторная сообщила, что они с мужем Георгием Куницей, с которым выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы. Хореограф Алексей Железняков заявил, что если Алёна в положении, то им будет тяжело вернуться в большой спорт.