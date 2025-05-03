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Анна Щербакова посетила гендер-пати Косторной и Куницы

Анна Щербакова посетила гендер-пати Косторной и Куницы
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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова посетила гендер-пати чемпионки Европы Алёны Косторной и её мужа Георгия Куницы. Напомним, Щербакова и Косторная долгие годы вместе тренировались в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор девушки хорошо дружат.

«Друзья, всем привет! Сегодня у меня к вам много вопросов. Где же мы собрались? Мы на гендер-пати!» — сказала Щербакова в видео, опубликованном в социальных сетях.

Помимо Щербаковой, на гендер-пати находится ещё одна бывшая фигуристка — Елизавета Нугуманова. Согласно стенду, на котором приглашённые делали ставки, кто родится у пары — мальчик или девочка, Анна Щербакова проголосовала за мальчика, Елизавета Нугуманова — за девочку.

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