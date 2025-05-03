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Политолог — о провале фильма о Родниной: человек в трудное время для страны покинул Россию

Политолог — о провале фильма о Родниной: человек в трудное время для страны покинул Россию
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Политолог Алексей Макаркин объяснил, почему фильм «Роднина», посвящённый советской фигуристке, трёхкратной олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Ирине Родниной, с треском провалился в кинотеатрах. Картина была выпущена в марте и за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 млн рублей при потраченных 425 млн рублей.

«Те, которые помнят Роднину на льду в 1970-е годы, — люди старшего поколения. Для них недопустимо, чтобы человек в трудное для страны время покинул Россию. Безусловно, есть и те, кто продолжает видеть в Родниной положительного героя, выдающуюся советскую спортсменку. Раскол целевой аудитории, на которую была ориентирована картина, не пошёл ей на пользу», — приводит слова Макаркина ForPost.

Напомним, Роднина 13 лет прожила в США. У её дочери есть американское гражданство.

Ранее Роднина отреагировала на новость о провале фильма о ней в кино.

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