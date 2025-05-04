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Стало известно, кто родится у фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы

Стало известно, кто родится у фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы
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Чемпионка Европы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, ждут сына. Об этом они узнали на гендер-пати, которое проходило в субботу, 3 мая.

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На мероприятии присутствовала олимпийская чемпионка Анна Щербакова и ещё одна бывшая фигуристка — Елизавета Нугуманова. Согласно стенду, на котором приглашённые делали ставки, кто родится у пары — мальчик или девочка, Щербакова проголосовала за мальчика, Нугуманова — за девочку.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что они с мужем Георгием Куницей, с которым выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы. Хореограф Алексей Железняков заявил, что если Алёна в положении, то им будет тяжело вернуться в большой спорт.

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