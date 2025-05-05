Камила Валиева — о 9 мая: народ, забывший свою историю, обречён пережить её уроки заново!

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева рассказала о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в преддверии праздника 9 мая.

«Великая Отечественная война — это не просто страница учебника. Каждая семья в России, Беларуси и других бывших советских республиках хранит свою личную историю войны — деда, прошедшего фронт, бабушку, пережившую оккупацию, прадеда, не вернувшегося с поля боя. Эти истории нельзя предавать забвению, потому что они — наша генетическая память.

Я тоже хочу рассказать о своих героях. Идрисов Рахматулла Идрисович — мой прадедушка. Был пулемётчиком 268-го стрелкового полка Прибалтийского фронта. С большой болью рассказывал, что пришлось ему пережить в плену. Вернулся домой только в декабре 1946 года. Зиннатуллин Насретдин Зиннатуллович — мой прадедушка. Был пулемётчиком в стрелковой дивизии, дошёл до Берлина. После 9 мая 1945 года продолжал служить и вернулся домой в декабре 1945 года.

Память о Победе — это не только цветы к памятникам и георгиевские ленточки. Это наша повседневная работа: участвовать в акциях памяти и противостоять попыткам исказить историю. Потому что народ, забывший свою историю, обречён пережить её уроки заново!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.