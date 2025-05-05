Пасечник и Чиризано: цель — выиграть чемпионат России, пока мы не на международных стартах

Серебряные призёры финала Гран-при России — 2025 Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано рассказали о своих целях в спорте в условиях отстранения российских фигуристов от участия в международных стартах.

«Мы с Дариком недавно это обсуждали. Так как пока что мы не принимаем участия в международных соревнованиях, наша первоначальная цель – выиграть чемпионат России», – приводит слова фигуристов Sport24.

Прошедший сезон-2024/2025 стал первым для Пасечник/Чиризано в таком составе. Помимо серебра финала Гран-при, они также выиграла бронзу одного из этапов российской серии. Попав в топ-4 чемпионата России, фигуристы попали в состав сборной страны на следующий сезон.