Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пасечник и Чиризано: цель — выиграть чемпионат России, пока мы не на международных стартах

Пасечник и Чиризано: цель — выиграть чемпионат России, пока мы не на международных стартах
Комментарии

Серебряные призёры финала Гран-при России — 2025 Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано рассказали о своих целях в спорте в условиях отстранения российских фигуристов от участия в международных стартах.

«Мы с Дариком недавно это обсуждали. Так как пока что мы не принимаем участия в международных соревнованиях, наша первоначальная цель – выиграть чемпионат России», – приводит слова фигуристов Sport24.

Прошедший сезон-2024/2025 стал первым для Пасечник/Чиризано в таком составе. Помимо серебра финала Гран-при, они также выиграла бронзу одного из этапов российской серии. Попав в топ-4 чемпионата России, фигуристы попали в состав сборной страны на следующий сезон.

Материалы по теме
Камила Валиева — о 9 мая: народ, забывший свою историю, обречён пережить её уроки заново!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android