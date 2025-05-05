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Пасечник/Чиризано высказались о конкуренции с партнёрами по группе Кагановской/Некрасовым

Пасечник/Чиризано высказались о конкуренции с партнёрами по группе Кагановской/Некрасовым
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Серебряные призёры финала Гран-при России — 2025 Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано высказались о конкуренции с партнёрами по группе Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.

Чиризано. У меня есть история. Я прихожу домой после тренировки, и мама спрашивает меня: «Дарио, какие новости?» Я отвечаю: «Делали дорожку, поддержку, вращение». Она: «А что ещё?» Я: «Больше ничего». Мама продолжает: «А как там другие ребята?» А я понимаю, что ничего не могу ответить ей на этот вопрос, потому что я не знаю, не обращаю внимание на одногруппников.

Пасечник. На самом деле, я тоже. Мы с Дарио настолько находимся в рабочем процессе, что не можем сосредоточиться ни на чём другом. То есть для нас нет разницы, катались бы вы в группе одни или с другими фигуристами? Скорее да, чем нет. Какие отношения у нас с нашими соперниками? Нормальные. Например, мы с Василисой Кагановской часто живём в одном номере на соревнованиях и хорошо общаемся, – приводит слова фигуристов Sport24.

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