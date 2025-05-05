«Сейчас людям не до спорта». Губерниев — о низких сборах фильма про Роднину

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что фильм «Роднина», посвящённый советской фигуристке, трёхкратной олимпийской чемпионке и депутату Госдумы Ирине Родниной, с треском провалился в кинотеатрах. Картина была выпущена в марте и за неполные два месяца с трудом смогла заработать 205 млн рублей при потраченных 425 млн рублей.

«Может ли быть такое, что людям надоело смотреть о достижениях прошлого? Скажу так: без прошлого нет и будущего! Мы всё-таки должны смотреть в будущее, но это не значит, что надо быть Иванами, не помнящими родства.

Невозможно представить себе движение вперёд в фигурном катании, если ты не знаешь, кто такая Роднина. Если Ирина Константиновна не яркая фигура, значит, советского спорта не было. Мы все выросли на Родниной, на «Калинке», на её слезах и катании без музыки.

Мы же говорим, что Россия – страна возможностей. Мы должны отталкиваться от великого прошлого и идти вперёд, а не стоять на месте. Просто сейчас людям, возможно, не до спорта. Если ситуация в стране и мире изменится, мы вернёмся к просмотру спортивного кино», – приводит слова Губерниева Sport24.