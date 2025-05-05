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Чиризано — о Трусовой в роли капитана на КПК: болела за нас так, будто мы давние друзья

Чиризано — о Трусовой в роли капитана на КПК: болела за нас так, будто мы давние друзья
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Серебряные призёры финала Гран-при России — 2025 Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано высказались о попадании на Кубке Первого канала — 2025 в команду вице-чемпионки Олимпийских игр в Пекине Александры Игнатовой (Трусовой).

Чиризано. Она болела за нас так, как будто мы очень давние хорошие друзья. Хотя до этого мы не то чтобы общались, не пересекались особо. Саша нас приняла по-домашнему. На жеребьёвке она подарила нам свой мерч, так что мы объединились с самого начала.

Пасечник. Когда мы увиделись с Сашей на первой тренировке, она нам говорила очень тёплые слова, поддерживала, придавала мотивации, – приводит слова фигуристов Sport24.

По итогам соревнований команда «белых», которую возглавляла Трусова, заняла последнее место. Победителями стали «синие» во главе с Анной Щербаковой.

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