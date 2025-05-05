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Глейхенгауз — о планах в межсезонье: впереди ещё пара сюрпризов в виде новых постановок

Глейхенгауз — о планах в межсезонье: впереди ещё пара сюрпризов в виде новых постановок
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, поделился своими планами на межсезонье. Ранее подошёл к концу тур Тутберидзе, в котором хореограф принимал участие. Он выступал в двух номерах — с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Фото: Личный архив Глейхенгауза

«Ну вот и всё — весенний тур TeamTutberidze подошёл к финалу! Спасибо вам, наши любимые зрители! В каждом городе мы чувствовали вашу любовь, тепло и поддержку. И это было классно! Впереди ещё пара сюрпризов в виде новых постановок. И потом долгожданный отпуск», — написал Глейхенгауз на личной странице в социальных сетях.

Ранее фигурист Гуменник сообщил, что короткую программу на будущий сезон ему поставит Глейхенгауз.

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