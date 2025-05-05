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Георгий Куница показал необычный интерактив, который был на их с Косторной гендер-пати

Георгий Куница показал необычный интерактив, который был на их с Косторной гендер-пати
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Георгий Куница, выступающий в парном катании со своей женой — чемпионкой Европы Алёной Косторной, — показал необычный интерактив на гендер-пати, которая состоялась 3 мая по случаю раскрытия пола их будущего ребёнка. Гости фигуристов раскрашивали детские боли. Напомним, по итогу мероприятия стало известно, что у пары родится сын.

Фото: Личный архив Куницы

Фото: Личный архив Куницы

Фото: Личный архив Куницы

На гендер-пати присутствовали олимпийская чемпионка Анна Щербакова и ещё одна бывшая фигуристка — Елизавета Нугуманова.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы. Хореограф Алексей Железняков заявил, что если Алёна в положении, то им будет тяжело вернуться в большой спорт.

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