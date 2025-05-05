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«Скоро поделюсь». Глейхенгауз сообщил, что уже поставил короткую программу Гуменнику

«Скоро поделюсь». Глейхенгауз сообщил, что уже поставил короткую программу Гуменнику
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, сообщил, что уже поставил короткую программу на олимпийский сезон многократному призёру чемпионатов России фигуристу Петру Гуменнику.

«Короткая программа для Пети Гуменника — done. Идея, музыка и все детали — уже на подходе. Совсем скоро поделюсь с вами!))» — написал Глейхенгауз на личной странице в социальных сетях.

Ранее была информация, что произвольную программу для Петра будет ставить другой известный хореограф — Илья Авербух. Отметим, что к подобному раскладу — короткая от Глейхенгауза и произвольная от Авербуха — Гуменник обращается уже не первый год. Для прошедшего сезона-2024/2025 специалисты также ставили Петру программу под «Дюну» и «Евгения Онегина».

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