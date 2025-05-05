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«Мы не прощаемся!» Команда Тутберидзе выложила ИИ-ролик о завершении своего тура

«Мы не прощаемся!» Команда Тутберидзе выложила ИИ-ролик о завершении своего тура
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Спортсмены заслуженного тренера России Этери Тутберидзе завершили тур по городам России и ближнего зарубежья. В связи с этим на официальной странице команды появился ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором появились все спортсмены, тренеры, а также города, где побывали фигуристы. В конце ролика появляется Даниил Самсонов в образе из шоу с подписью «А подменяю всех я», что обыгрывает шутку, связанную с яркими высказываниями спортсмена на апрельском шоу в Москве.

«Весенний тур команды Этери Тутберидзе завершён. За это время мы прожили множество ярких моментов, делились частичкой своей души и чувствовали вашу искреннюю отдачу. Спасибо вам, дорогие зрители, за каждый тёплый приём, за ваши аплодисменты, улыбки и поддержку.

Мы не прощаемся и желаем всем хорошего настроения. Впереди важный и интересный сезон! И до встречи на наших ледовых шоу в следующем году!» – говорится в посте команды тренера.

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