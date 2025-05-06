Софья Муравьёва выложила милые фотографии с гендер-пати Косторной и Куницы

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила новые фотографии с гендер-пати, которая состоялась 3 мая по случаю раскрытия пола будущего ребёнка фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы. Помимо главных виновников торжества, на снимках девушка запечатлена с Анной Щербаковой и Александром Самариным.

«У них будет мальчик!!!) Как же я вас поздравляю, ребята! Спасибо за этот праздник», — подписала снимки Муравьёва.

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

Фото: Личный архив Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет, и переехала в Санкт-Петербург к Алексею Мишину.

Косторная и Куница выступали в соревнованиях среди спортивных пар, но ранее объявили, что возьмут перерыв на два года. Недавно стало известно, что они ожидают ребёнка.