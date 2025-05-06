Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фото: Алина Загитова опубликовала кадры со своей мамой по случаю её дня рождения

Фото: Алина Загитова опубликовала кадры со своей мамой по случаю её дня рождения
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фотографии со своей семьёй по случаю дня рождения мамы спортсменки.

Фото: Личный архив Загитовой

Фото: Личный архив Загитовой

«С днём рождения mom», — подписала фото Загитова, сопроводив обращение эмодзи с сердечком.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах. В июне в Санкт-Петербурге состоится новое ледовое шоу Загитовой — рок-мюзикл на льду «Ассоль».

Материалы по теме
Загитова покрасилась в фиолетовый, у Медведевой — каре! Бум на смену причёсок в фигурке
Загитова покрасилась в фиолетовый, у Медведевой — каре! Бум на смену причёсок в фигурке
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android