Фото: Алина Загитова опубликовала кадры со своей мамой по случаю её дня рождения

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала в социальных сетях фотографии со своей семьёй по случаю дня рождения мамы спортсменки.

Фото: Личный архив Загитовой

Фото: Личный архив Загитовой

«С днём рождения mom», — подписала фото Загитова, сопроводив обращение эмодзи с сердечком.

22-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Алина не выступает на соревнованиях с 2019 года, однако активно катается в шоу и принимает участие в различных медийных проектах. В июне в Санкт-Петербурге состоится новое ледовое шоу Загитовой — рок-мюзикл на льду «Ассоль».