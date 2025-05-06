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Бывшая ученица Тутберидзе Лукашова перешла в группу Светланы Соколовской

Бывшая ученица Тутберидзе Лукашова перешла в группу Светланы Соколовской
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13-летняя Валерия Лукашова перешла в группу заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Спортсменка будет тренироваться на новой арене Татьяны Навки, куда группа Соколовской недавно переехала.

«Решение принято. Валерия готовится к новому сезону в группу Соколовской», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Отметим, что Лукашова тренировалась у Тутберидзе с 2023 года. В этом году она стала седьмой на первенстве России среди юниоров.

Сейчас в группе Соколовской занимаются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Григорий Федотов и Софья Важнова.

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