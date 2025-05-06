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Видео: Анна Щербакова показала совместные тренировки с Евгением Плющенко

Видео: Анна Щербакова показала совместные тренировки с Евгением Плющенко
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Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова показала совместные тренировки с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко в академии «Ангелы Плющенко». Напомним, с этого года Щербакова является главной звездой шоу Плющенко. Она заменила Александру Игнатову (Трусову), которая пропускает шоу из-за беременности. При этом в ноябрьских-январских шоу, согласно афишам, Щербакова и Трусова будут выступать вместе.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.

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