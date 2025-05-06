«Некоторые моменты сподвигли». Муравьёва — о том, тяжело ли ей дался уход от Плющенко

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва ответила, насколько тяжело ей дался переход из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в группу заслуженного тренера России Алексея Мишина.

«Я не могу сказать, что мне как-то сложно далось это решение — просто были некоторые моменты, которые сподвигли к такому выбору, и я сейчас могу точно сказать, что ни о чём не жалею. Вот как жизнь идёт, так она и идёт. Всё, что по судьбе, — оно по судьбе. Я, честно, сейчас чувствую себя очень хорошо: у меня отличное настроение, я заряжаюсь энергией Петербурга, гуляю, тренируюсь», — сказала Муравьёва в видео на платформе Okko.

Напомним, Муравьёва тренировалась у Плющенко пять лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.