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Нина Пинзаррон получила травму ноги на своей последней тренировке этого сезона

Нина Пинзаррон получила травму ноги на своей последней тренировке этого сезона
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18-летняя бельгийская фигуристка Нина Пинзаррон получила травму ноги на своей последней тренировке ушедшего сезона-2024/2025. Сейчас со спортсменкой всё хорошо. Она поехала отдыхать на Сицилию.

«К сожалению, я получила травму во время последней тренировки перед отъездом в отпуск на Сицилию. Трещина не такая сильная, но мне точно нужно отдохнуть, чтобы стать сильнее. Жду не дождусь возвращения на лёд для подготовки к олимпийскому сезону», — написала Пинзаррон на личной странице в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что именно Нина будет представлять свою страну на Олимпийских играх — 2026 в женском одиночном катании при условии одной заработанной квоты на прошедшем чемпионате мира. Об этом сообщил официальный аккаунт Олимпийского комитета Бельгии. Лидер своей сборной последних лет чемпионка Европы Луна Хендрикс может завоевать себе путёвку через отборочный турнир в Пекине (Китай), на который также должны будут отправиться россияне.

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