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Туктамышева заявила, что ей было бы интересно поработать у одного из иностранных тренеров

Туктамышева заявила, что ей было бы интересно поработать у одного из иностранных тренеров
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Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева заявила, что ей было бы интересно потренироваться в одном из международных штабов. Речь идёт о группе советско-американского тренера Рафаэля Арутюняна, который работает в США.

«Мне бы было очень интересно поработать и поучиться у Рафаэля Арутюняна. Он тоже очень классный тренер, один из лучших. Мне кажется, Алексей Николаевич [Мишин] и Рафаэль — это два самых важных человека в фигурном катании», — сказала Туктамышева в видео на платформе Okko.

Напомним, Арутюнян являлся главным тренером олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Сейчас он консультирует двукратного чемпиона мира Илью Малинина.

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