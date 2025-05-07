Туктамышева заявила, что ей было бы интересно поработать у одного из иностранных тренеров

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева заявила, что ей было бы интересно потренироваться в одном из международных штабов. Речь идёт о группе советско-американского тренера Рафаэля Арутюняна, который работает в США.

«Мне бы было очень интересно поработать и поучиться у Рафаэля Арутюняна. Он тоже очень классный тренер, один из лучших. Мне кажется, Алексей Николаевич [Мишин] и Рафаэль — это два самых важных человека в фигурном катании», — сказала Туктамышева в видео на платформе Okko.

Напомним, Арутюнян являлся главным тренером олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Сейчас он консультирует двукратного чемпиона мира Илью Малинина.