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«Потомица хана Тохтамыша». Мишин назвал секрет успеха своей ученицы Туктамышевой

«Потомица хана Тохтамыша». Мишин назвал секрет успеха своей ученицы Туктамышевой
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин назвал секрет успеха своей ученицы чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.

«У Лизы есть что-то такое, что идёт из глубинных недр русской души. Хотя один немецкий журналист исследовал её генеалогическое древо, и оказалось, что она – потомица хана Тохтамыша. Я думаю, что это сочетание культур, различных генофондов создало такое уникальное создание, каким является Лиза. Она необычная, очень необычная. И в этом её секрет», – сказал Мишин в видео на платформе Okko.

Также он ответил, может ли Туктамышева стать хорошим тренером.

«Если говорить о тренере высокого полёта, нужно, чтобы человек стал тренировать не так, как его тренировали. Он должен придумать новый метод. Знание у Лизы есть. Знание, как самой прыгать и как учить. Теперь надо развить в себе желание. Что касается открытия новых методик… Говорить о том, чтобы Лиза сейчас создала что-то новое – это просто несправедливое требование», — добавил специалист.

Напомним, Елизавета Туктамышева приостановила карьеру в 2023 году.

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