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Двоеглазова — о кумире в фигурном катании: Арсений Федотов. Больше всех болею за него

Двоеглазова — о кумире в фигурном катании: Арсений Федотов. Больше всех болею за него
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Вице-чемпионка чемпионата России среди юниоров Алиса Двоеглазова назвала своего кумира в фигурном катании.

— Ты мудра не по годам: говоришь, что тебе есть на кого ориентироваться, к кому стремиться. Я правильно понимаю, что за основу взят образ Аделии Петросян?
– Это точно. Но, естественно, не только Аделии. У нас очень много других фигуристок, которые проявляют себя и с которых можно взять пример.

– А есть у тебя кумир в фигурном катании? Не обязательно, кстати, в женском одиночном.
– Арсений Федотов. Не могу назвать конкретного кумира, но больше всего в мужской юниорской одиночке я болею за него, – сказала Двоеглазова в видео на платформе Okko.

Напомним, Двоеглазова и Федотов вместе тренируются в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В будущем сезоне-2025/2026 Алиса будет выходить из юниоров во взрослые соревнования.

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